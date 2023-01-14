В Туркменистане появится первое подземное хранилище газа

14 янв. 10:48

Первое подземное хранилище газа (ПХГ) будет построено в Туркменистане, пишет русскоязычная газета правительства страны "Нейтральный Туркменистан".

По словам вице-премьера Шахыма Абдрахманова, курирующего ТЭК, строительство первого в Туркменистане ПХГ призвано обеспечить запасы товарного газа. Об этом рассказал на заседании правительства по видеосвязи.

Вице-премьер добавил, что "в соответствии с международной практикой для подготовки технико-экономического обоснования, проектирования, оснащения и строительства планируется привлечь международные консалтинговые компании".

Как пишет "Нейтральный Туркменистан", президент республики Сердар Бердымухамедов, заслушав отчет, "подчеркнул важность рационального и эффективного использования газовых ресурсов и необходимость принятия мер по дальнейшему наращиванию сотрудничества с надежными зарубежными партнерами".

По запасам природного газа Туркменистан входит в четверку мировых лидеров наряду с Россией, Ираном и Катаром.