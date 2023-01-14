Синоптики: ледяной дождь в Москве продлится до вечера

14 янв. 10:33

В субботу днем в Москве начнется ледяной дождь, который сохранится до конца дня. В городе действует предупреждение о гололедице.

«Облачно. Местами небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 3 до 1 градуса мороза, по области - от минус 5 до 0 градусов. Ветер южный, 6-11 м/c», - говорится в сообщении Росгидромета.

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что «в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед», и призвали пешеходов и автомобилистов быть внимательными и аккуратными.

В Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности: из-за гололедицы до 23:00 воскресенья, 15 января, из-за гололеда - до полуночи воскресенья.