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Экоакция на Лачинской дороге продолжается

Экоакция на Лачинской дороге продолжается

Мирная акция экоактивистов на Лачинской дороге продолжается 34-й день

Несмотря на холодную погоду, активисты продолжают свой протест против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.

Участники акции не создают препятствий для проезда автомобилей. Этим утром были созданы условия для проезда четырех легковых автомашин и одного транспортного средства снабжения, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК), из Ханкенди в направлении Лачина.

Накануне в возможности для беспрепятственного проезда автомобилей по дороге убедились представители зарубежных СМИ, сообщает корреспондент «Вестника Кавказа».

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