14 янв. 8:34

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выступит на закрытии хоккейного турнира среди исламских стран в Казани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале хоккейного клуба "Ак Барс".

В закрытии также будут участвовать известные исполнители Хабиб и Дина Гарипова.

Напомним, хоккейный турнир среди исламских стран пройдет в Казани с 14 по 17 января. В нем примут участие хоккеисты из Алжира, Бахрейна, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Туркменистана и Узбекистана.