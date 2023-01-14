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Алина Загитова выступит на закрытии хоккейного турнира среди исламских стран

Алина Загитова выступит на закрытии хоккейного турнира среди исламских стран

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выступит на закрытии хоккейного турнира среди исламских стран в Казани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале хоккейного клуба "Ак Барс".

В закрытии также будут участвовать известные исполнители Хабиб и Дина Гарипова.

Напомним, хоккейный турнир среди исламских стран пройдет в Казани с 14 по 17 января. В нем примут участие хоккеисты из Алжира, Бахрейна, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Туркменистана и Узбекистана.

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