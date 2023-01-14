Курорты Карачаево-Черкесии справились с наплывом туристов

14 янв. 4:33

Во время новогодних каникул курорты Карачаево-Черкесии приняли 172 тыс туристов, информирует Минтуризма республики.

Уточняется, что отели курортов были полностью загружены.

"Так, с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно, курортный Домбай посетило 86 199 туристов, всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" - 86 248 человек", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в республику в основном приезжали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Воронежской областей, а также Ставропольского края.