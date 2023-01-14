В Тбилиси прошла акция по раздаче щенков

14 янв. 2:26

Раздача четвероногих друзей прошла в новогодней деревне на площади Орбелиани, сообщили организаторы акции.

Мероприятие, которое провело Агентство по мониторингу животных, состоялось в специально выделенном месте, где были представлены оставленные в приюте щенки.

Также сотрудники агентства вручили гостям мероприятия листовки с информацией о регистрации и стерилизации животных, им рассказали о необходимых ветеринарных процедурах и обязанностях.

В Агентстве напомнили, что домашние животные - это большая ответственность.