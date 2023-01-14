Товарооборот России с Китаем достиг рекордного уровня

Китай сообщил о рекордном торговом профиците за 2022 год. Благодаря устойчивому росту на протяжении почти всего года основной экспортный сектор обеспечил необходимую поддержку второй экономики мира, пострадавшей от политики "нулевого ковида".

Однако, как отмечает CNN, падение поставок в декабре предполагает некоторые проблемы в начале 2023 года в связи с ослаблением глобальной экономики. По данным, опубликованным вчера Главным таможенным управлением Китая, в 2022 году общий объем торговли достиг исторического максимума в 42,07 трлн юаней ($6,3 трлн), поднявшись на 7,7% с 2021 года. Измеряемый в американских долларах экспорт подскочил на 7%, а импорт - на 1,1%. Торговый профицит составил $877,6 млрд, побив рекорд 2021 года в $676 млрд.

Огромный профицит оказался возможен благодаря сильному экспортному росту в первом квартале 2022 года, когда слабая китайская валюта и подорожание товаров привели к увеличению стоимости экспорта. Однако тенденция начала сходить на нет в октябре, когда экспорт упал на 0,3% - впервые с середины 2020 года. В ноябре падение составило 8,7%. Согласно данным, опубликованным в пятницу, спад усилился в декабре: экспорт снизился на 9,9% - до самого худшего показателя с начала коронавирусной вспышки в феврале 2020 года.

Падение объясняется слабеющим мировым спросом на китайские товары, а также нарушением логистических сетей и перебоями в поставках из-за нехватки рабочей силы на фоне очередной волны заболеваемости, говорят экономисты из Capital Economics.

В начале декабря Китай внезапно отказался от свой жесткой политики "нулевого ковида", но внезапная перемена застала страну врасплох, и число заболевших резко увеличилось, вызвав перебои в работе заводов и снизив потребительскую активность. В декабре импорт упал на 7,5%, чуть меньше, чем в ноябре (10,6%). Аналитики уверены, что открытие Китая приведет к увеличению импорта, а экспорт будет показывать не самые лучшие результаты в ближайшие кварталы.

”Быстрое решение проблем, связанных с вирусными ограничениями, по мере того, как Китай адаптируется к жизни c Covid-19, а также более широкая политическая поддержка приведут к резкому восстановлению внутреннего спроса, который обеспечит рост импорта”, - считают аналитики из Capital Economics. Однако ”поскольку рост за пределами Китая замедляется, экспорт будет продолжать падать всю первую половину года”.

Российские связи

Вчера Пекин сообщил о том, что в 2022 году товарооборот с Россией достиг нового рекордного уровня. По словам Лю Даляна, официального представителя таможенного ведомства, в прошлом году торговля между двумя странами достигла 1,28 трлн юаней ($190 млрд), увеличившись более чем на 30% по сравнению с 2021 годом. В настоящее время она составляет 3% от общего товарооборота Китая. Экономические связи двух стран значительно укрепились с тех пор, как российский президент Владимир Пути побывал в Пекине в феврале 2022 года. Согласно ранее опубликованным таможенным данным, Китай активно скупал российские нефть и уголь. В ноябре Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала основным поставщиком нефти в Китай.