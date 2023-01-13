Новый посол США "очень скоро" приедет в Россию

13 янв. 23:59

Новый американский посол в России Линн Трейси прилетит в Москву "очень скоро", хотя точные даты пока не известны, заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Посол Трейси, когда прибудет в Москву, ждет с нетерпением возможности сделать все, что в ее силах, для решения важных для США вопросов", - цитирует его ТАСС.

Дипломат пояснил, что некоторые вопросы двусторонних отношений требуют наличия открытых каналов связи, причем как в обычные периоды, так и в ходе эскалаций, когда они еще более важны.