ОАЭ по-новому борются с отмыванием денег 

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал новое руководство по борьбе с отмыванием денег, чтобы снизить критику со стороны глобальных игроков в отношении того, что страна делает недостаточно для решения вопроса.

Как отмечает Al-Monitor, руководство касается систем цифровой идентификации, которые используются финансовыми институтами в ОАЭ. Банк предписал всем учреждениям применять идентификацию наряду с механизмами регистрации и аутентификации в своих системах. Они также должны проверять аутентификационные данные на предмет подозрительной деятельности, в то числе со стороны ”юрисдикций, попавших под санкции, а также юрисдикций высокого риска”, - говорится в пресс-релизе банка.

Центральный банк оставляет финансовым организациям возможность использовать третьи лица для проверки и идентификации клиентов при условии, что они соблюдают эмиратский закон об отмывании денег и финансирования терроризма от 2018 года.

Финансовые учреждения также должны использовать технологический опыт и защитные механизмы для предотвращения кибератак и других видов нарушений.

ОАЭ попали в ”серый список” находящейся в Париже Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в прошлом году, что подразумевает относительно высокий уровень отмывания денег.

С тех пор государство Персидского залива активно работает над решением проблемы. В декабре Глобальный рынок Абу-Даби опубликовал руководство по информированию о фактах незаконной деятельности. Управление финансовых услуг Дубая и Налоговое ведомство ОАЭ сделали то же самое еще в апреле прошлого года.

В июле Центральный банк ОАЭ ввел санкции против частных банков, которые не вели отчетность, а министерство экономики ОАЭ в декабре оштрафовало компании за нарушение закона об отмывании денег и финансировании терроризма. В августе прошлого года Центральный банк разработал новую процедуру, которой финансовые учреждения должны следовать в отношении лиц с высоким риском участия в отмывании денег, финансировании терроризма и других нарушениях.

Упоминание Центральным банком ”юрисдикций, попавших под санкции” заслуживает отдельного внимания. В последние годы несколько эмиратских организаций оказались замешанными в скандалах в связи с нарушением санкций в отношении России и Ирана. Недавно министерство финансов США ввело санкции против эмиратской компании за нефтяные сделки с Ираном.