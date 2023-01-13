Стало известно, стоимость турпутевок в какие страны снизилась для россиян 

13 янв. 23:48

Ряд стран в минувшем месяце снизил стоимость путевок из России - так, туры в Египет в декабре по сравнению с ноябрем снизились почти на 13%, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию - на 8% и 5,9% соответственно, сообщили в Росстате.

"Среди услуг зарубежного туризма более всего снизились цены на поездки: на отдых в Египет - на 12,9%, отдельные страны Средиземноморья - на 8,5%, ОАЭ - на 8,0%, Турцию - на 5,9%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 4,9%, Беларусь - на 3,9%, отдельные страны Южной Азии - на 3,7%, Ближнего Востока и Средней Азии - на 1,7%", - говорится в сообщении.

"В то же время цены на поездки в страны Закавказья увеличились на 0,4%", - добавили в Росстате.

Среди остальных услуг туризма и отдыха также выросла стоимость проживания в гостиницах с одной звездой и мотелях - на 1,2%, путевок в санатории - на 0,5%, проживания в хостелах и экскурсионных туров по России - на 0,4%. А вот стоимость проживания в гостиницах три-пять звезд снизилась на 1,2-1,4%, уточнили в Росстате.