Медучреждений в КБР станет больше

13 янв. 23:29

В наступившем 2023 году в Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения отремонтируют и построят 12 медицинских учреждений, - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"До 2025 года в регионе планируется капитально отремонтировать все городские поликлиники, поликлинические отделения центральных районных больниц, а также построить новые здания врачебных амбулаторий", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Так, в текущем году начнется строительство новой амбулатории в пригороде Нальчика, поселке Кенже и ФАПа в селении Октябрьское Майского района.