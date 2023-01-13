В КЧР запустят первый центр цифрового образования детей

13 янв. 23:15

В наступившем 2023 году в Карачаево-Черкесии (КЧР) впервые откроется центр развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий "IT-куб", - сообщает пресс-служба главы КЧР.

"Для развития одаренных школьников в центре "IT-куб" будет оборудовано шесть профильных "кубов": "Программирование роботов", "Кибергигиена и работа с большими данными", "Основы программирования на языке Java", "Программирование на языке Python", "Разработка VR/AR-приложений", "Системное администрирование", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Центр оснастят современными компьютерами, 3D-принтерами, очками виртуальной реальности и другим оборудованием. Отмечается, что он станет площадкой сетевого взаимодействия, методической поддержки педагогов центров образования "Точка роста", а также школьных технопарков "Кванториум".