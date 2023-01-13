В Дагестане без света остаются свыше 20 тысяч человек

13 янв. 21:58

Свыше 20 тыс жителей Дагестана на 18:00 мск сегодняшнего дня остаются без света, рассказали в Минэнерго республики.

"Наибольшее количество отключений зафиксировано в Махачкале, Новолакском, Буйнакском, Хасавюртовском и Дахадаевском районах", - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в Минэнерго Дагестана заявили об ухудшении погоды в Дагестане, в результате которого были зафиксированы новые отключения электричества, - накануне света лишились более 80 тыс жителей. Оперативно была восстановлена большая часть поврежденной электросетевой инфраструктуры, свет вернули 90% отключенных потребителей. Однако вскоре начали происходить новые отключения.