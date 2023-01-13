Ставрополье начнет выращивать свои семена уже в этом году

13 янв. 22:29

Власти Ставрополья намерены уже в наступившем году создать в регионе центр семеноводства, - сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"В течение года создаем, уже предварительно посчитали затраты, около 4 млрд рублей. Столкнулись с тем, что кадров-то нет. …Центр в этом году создадим, а кадры будем в течение пяти лет набирать", - рассказал он, передает ТАСС.

Ранее в краевом правительстве отмечали, что планируемым сроком создания центра определен 2026 год. Проект предполагает создание лабораторий клеточных технологий и геномных технологий, а также исследовательского центра компетенций садоводства.

Напомним, импортозависимость ставропольских аграриев по семенам пропашных культур достигает по некоторым направлениям 70-90%