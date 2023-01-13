СМИ сообщили о телефонном разговоре спикеров парламентов Турции и Швеции

13 янв. 21:38

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп сегодня связался по телефону с шведским коллегой Андреасом Норленом после вызвавшей резонанс акции сторонников Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) в Стокгольме, передает телеканал NTV.

Турецкий политик подчеркнул, что демонстрация вызвала массовое возмущение в Турции.

"Мы настаиваем и ожидаем, что виновные в произошедшем будут установлены, а также будут приняты необходимые меры, чтобы таких инцидентов больше не было", - цитирует его телеканал.

Напомним, накануне стало известно об отмене запланированного на 17 января визита Норлена в Турцию.