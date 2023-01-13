Сможет ли Швеция обеспечить Евросоюз чистой энергией

Обнаружение крупного месторождения редкоземельных элементов, необходимых для возобновляемой энергетики и электромобилей, дает Европе надежду на отказ от ископаемого топлива и снижение зависимости от Китая - главного поставщика критически важного сырья.

Wall Street Journal отмечает, что вчера шведская государственная горнодобывающая компания LKAB сообщила об обнаружении возможно самого большого месторождения в Европе. Компания заявила, что из редкоземельных металлов будут производиться постоянные магниты, которые используются в двигателях электромобилей и ветряных турбин. Компания уверена, что редкоземельные элементы могут добываться как побочный продукт при извлечении железной руды.

Месторождение может стать основой для производства критически важного сырья, и без него никак не обойтись при зеленом переходе, заявил управляющий LKAB Ян Мострём.

Месторождение было открыто как раз в то время, когда Евросоюз пытается снизить свою зависимость от китайских редкоземельных металлов для производства электроники, аккумуляторов и других товаров. Европейская комиссия, исполнительная ветвь власти, планирует разработать законодательство о критически важном сырье в начале текущего года с целью достаточного обеспечения ЕС важным промышленными товарами.

Швеция, в настоящий момент председательствующая в ЕС, заявила о приоритетной разработке законодательства по критически важным полезным ископаемым в течение своего шестимесячного срока полномочий.

LKAB объясняет, что на разработку и добычу на новом месторождении уйдут годы. Учитывая текущие сроки на получение разрешений, производство может начаться не ранее, чем через 10-15 лет. Мострём надеется, что процесс можно будет ускорить. Компания планирует подать заявление на получение концессии (первый шаг на пути к обеспечению разрешения на добычу) в этом году. По данным LKAB, обнаруженные запасы оцениваются в миллион тонн редкоземельных оксидов, из которых получают редкоземельные элементы. Такого объема должно хватить, чтобы удовлетворить растущий сарос Европы на постоянные магниты.

Заявление LKAB обеспокоило коренных жителей северной Скандинавии - саамов. Они считают, работа на месторождении навредит региону с традиционным оленеводством и лишит их возможности поддерживать собственную культуру.

"Нам придется отказаться от земли, привычных топонимов, традиций и надежд на будущее в регионе, где наши предки жили с незапамятных времен", - заявили представители саамских оленеводческих общин. Жители Кируны, коммуны, находящейся в непосредственной близости к месторождению, где уже добывают железную руду, переселяются, поскольку производство нарушает целостность грунта. Муниципалитет помимо переселения людей переносит и здания, в том числе знаковую деревянную церковь, которой более ста лет.

LKAB заявила, что планирует начать добычу редкоземельных элементов и фосфора, которые являются побочными продуктами текущих операций по извлечению железной руды и в настоящее время складируются в хвостохранилище как отходы. Фосфор используется для производства удобрений.

В стремлении сократить выбросы углекислого газа ЕС настолько ужесточил стандарты для машин, что теперь производители вынуждены полностью переходить на электромобили, в связи с чем отрасли не хватает сырья для производства.

С начала пандемии автомобильной промышленности не просто поддерживать выпуск новых транспортных средств в связи с нехваткой основных компонентов, в частности, компьютерных чипов.

Согласно прогнозам, к 2025 году каждый четвертый автомобиль, проданный в ЕС, будет полностью работать на электричестве, поэтому крупнейшие представители индустрии призывают Брюссель прилагать больше усилий для обеспечения сырья.

”Европе нужно агентство для управления стратегически важным сырьем”, - сказала Хильдегард Мюллер, президент немецкой Ассоциации автомобильной промышленности. - Тот, кто не может реагировать быстро в наше время, считай, проиграл”.