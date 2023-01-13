Власти Дагестана к лету расширят детский лагерь "Солнечный берег"

13 янв. 21:47

Уже к летнему сезону наступившего 2023 года в дагестанском детском образовательном центре "Солнечный берег" построят новый жилой корпус на 180 мест, - сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"До начала летней оздоровительной компании на территории лагеря предусмотрено строительство дополнительного жилого корпуса из модульных конструкций на 180 мест. Это позволит учреждению увеличить количество принимаемых за сезон смен на 70%",- говорится в сообщении, передает ТАСС.

Власти республики также планируют провести реконструкцию трех корпусов центра, пока в нем был проведен капитальный ремонт спального корпуса, и сейчас в лагере могут одновременно разместиться 250 детей, - рассказали в Минобрнауки региона.

Центр "Солнечный берег" - один из самых популярных и востребованных учреждений отдыха, оздоровления и проведения образовательных смен для школьников региона, здесь проходят профильные смены Центра одаренных детей "Альтаир".