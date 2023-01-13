В Стамбуле отрылся крупнейший библиотечный комплекс "Рами"

13 янв. 21:31

В Стамбуле сегодня, 13 января с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла церемония открытия крупнейшей библиотеки "Рами".

Историческая постройка общей площадью в 220 тыс кв м в османский период размещала казармы артиллерийских частей, а в последние годы была отремонтирована и переоборудована в библиотеку, которая теперь может одновременно вмещать 4200 человек. Библиотека рассчитана для книголюбов всех возрастов, даже для самых маленьких, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Благодаря обширному фонду посетители комплекса смогут удовлетворить свой интерес в любой области: от изобразительного искусства, литературы, социальных наук, до истории и географии.

Как рассказал заместитель генерального директора по делам библиотек и издательств Ахмет Алдемир, теперь в ведении министерства культуры и туризма Турции насчитывается 1258 публичных библиотек.

"В библиотеке "Рами" будут созданы различные зоны в зависимости от возрастных групп, педагогических направлений и исследований. Библиотека систематизирована по тематическим коллекциям", - рассказал Алдемир, отметив, что книжный фонд библиотеки насчитывает около 2 млн экземпляров книг и некнижных материалов, а детский отдел - около 10 тыс книг.

"Это не просто библиотека, а целая зона отдыха. Если вам скучно и не знаете, как провести время в Стамбуле, то вместо того, чтобы пойти в торговый центр или кафе, вы придете в библиотеку и насладитесь уютом и комфортом, причем бесплатно. Здесь каждый соприкоснется с культурой, искусством, литературой, прогуляется по выставкам, примет участие в мероприятиях", - поведал Алдемир.

Заведующий архивным отделом Института рукописей Турции Нил Байдар также сообщил, что в библиотеке будут представлены различные отделы, связанные с рукописными материалами.