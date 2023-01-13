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Госдолг Америки достигнет потолка через 6 дней

Госдолг Америки достигнет потолка через 6 дней

США, согласно прогнозам, достигнут потолка госдолга уже 19 января, сказано в письме, которое направила спикеру Палаты представителей Конгресса Кевину Маккарти глава Минфина Джанет Йеллен.

"Я почтительно призываю Конгресс действовать быстро, чтобы защитить гарантию исполнения кредитных обязательств Соединенных Штатов", - говорится в нем.

Йеллен отметила, что финансовое ведомство должно будет принять "чрезвычайные меры" после достижения потолка во избежание дефолта.

"Маловероятно, что наличные средства и чрезвычайные меры будут исчерпаны до начала июня", - добавила министр.

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