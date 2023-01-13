Госдолг Америки достигнет потолка через 6 дней

США, согласно прогнозам, достигнут потолка госдолга уже 19 января, сказано в письме, которое направила спикеру Палаты представителей Конгресса Кевину Маккарти глава Минфина Джанет Йеллен.
"Я почтительно призываю Конгресс действовать быстро, чтобы защитить гарантию исполнения кредитных обязательств Соединенных Штатов", - говорится в нем.
Йеллен отметила, что финансовое ведомство должно будет принять "чрезвычайные меры" после достижения потолка во избежание дефолта.
"Маловероятно, что наличные средства и чрезвычайные меры будут исчерпаны до начала июня", - добавила министр.