Военно-патриотический центр появится в Карабудахкентском районе в 2024 году

13 янв. 20:59

Строительство военно-патриотического центра "Авангард" в Карабудахкентском районе будет завершено в 2024 году, рассказали в пресс-службе главы Дагестана.

"После прохождения проектно-сметной документацией государственной экспертизы Минобрнауки Республики Дагестан предложения о выделении финансирования на строительство "Авангарда" будут направлены в министерство финансов региона", - заявил министр образования и науки республики Яхья Бучаев.

Центр будет рассчитан на 290 человек. Его создают в селе Зеленоморск.

В центре будут культурно-досуговый и спальный корпуса, спортивно-оздоровительный блок, плац, спортивные и тренажерные площадки, площадка для пейнтбола, полосы препятствий, тренировочная трасса, медицинский пункт и другая инфраструктура.