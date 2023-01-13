Пашинян встретился со спикером парламента Франции

13 янв. 20:44

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и спикера парламента Франции Яэль Браун-Пиве прошла сегодня в Ереване.

Во время беседы Пашинян указал на важность визита французского политика. Он пояснил, что отношения с Францией, которые в Армении называют привилегированными, подтверждают эту характеристику на всех уровнях госуправления и местного самоуправления.

"Для нас имеет большое значение то, что реакцию на все задачи вокруг нашей страны и региона мы видим во Франции, в особенности в палатах парламента. Хочу поблагодарить вас и наших партнеров-парламентариев за политическую волю. Убежден, теплота в политических и человеческих отношениях, которую мы наблюдаем долгие годы, получит новые проявления", - цитирует главу армянского правительства Sputnik Армения.

Они обсудили ситуацию на дороге Лачин-Ханкенди, причем Браун-Пиве напомнила об антиазербайджанских резолюциях, принятых обеими палатами парламента Франции.

Премьер Армении и спикер французского парламента также обсудили сотрудничество в экономике, туризме, образовании и культуре, отметили запуск в ближайшее время авиарейсаж Марсель-Ереван.