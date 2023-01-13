В КЧР будет своя малая авиация

13 янв. 20:43

Сегодня в правительстве Карачаево-Черкесии (КЧР) прошло совещание, в ходе которого было решено разработать концепцию развития малой авиации в регионе, - сообщает пресс-служба правительства КЧР.

Для этого власти республики планируют заключить соглашение с Федеральным агентством воздушного транспорта России по развитию малой авиации, а также провести модернизацию транспортной инфраструктуры и скоординировать развитие системы пассажирских перевозок с учетом улучшения доступности приоритетных туристских территорий, включая авиаперевозки, - передает "Интерфакс".

По мнению вице-премьера КЧР Евгения Полякова, в этой части очевидна привлекательность малой авиации, подходящей для поисково-спасательных операций, развития авиационного спорта, применения в туристической отрасли, а в качестве территории, подходящей для взлетной площадки воздушных судов малой авиации, предложен земельный участок близ региональной столицы.

Также планируется выделить дополнительные территории вблизи туристических кластеров.