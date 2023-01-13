Казахстанский охотник сдал в полицию раритетную двустволку царских времен

13 янв. 20:32

Житель казахстанского Петропавловска сдал в полицию раритетное охотничье ружье позапрошлого века, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

В управление полиции города обратился 58-летний горожанин, который рассказал, что устроил капитальную уборку в неиспользуемом гараже, которым владеет уже не первый год, и в нем обнаружил мешок с двуствольным ружьем.

"Мужчина - охотник, официально владеет оружием и отлично осведомлен об ответственности за незаконное хранение, поэтому незамедлительно сообщил о находке стражам правопорядка. Добровольно сданное ружье было передано на исследование. Каково было удивление экспертов, когда они узнали, что это раритетное охотничье ружье производства бельгийской фирмы Bayard. Изучив клейма, криминалисты установили предположительный период изготовления ружья - с 1893 по 1898 годы. Скорее всего, ружье передадут в музей областного департамента полиции", - рассказали в полиции, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, за прошедший год на территории СКО из незаконного оборота было изъято 128 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, из них 17 - в Петропавловске, - рассказал начальник управления административной полиции области подполковник полиции Серик Альжанов.