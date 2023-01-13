Президенты Азербайджана и Германии обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Лачинской дороге

13 янв. 20:22

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Они выразили удовлетворение текущим состоянием азербайджано-германских связей, а также обсудили перспективы сотрудничества.

Говоря о вопросах региональной безопасности, Штайнмайер отметил, что ФРГ поддерживает трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения при непосредственном участии председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.

Ильхам Алиев дал высокую оценку трехсторонним переговорам, ведущимся при поддержке Шарля Мишеля, выразил приверженность Баку процессу обсуждений в рамках трехстороннего формата ЕС-Азербайджан-Армения.

Кроме того, участники разговора обсудили ситуацию на дороге Ханкенди-Лачин на территории Азербайджана. Президент Азербайджана пояснил, что утверждения Еревана о том, что дорога якобы заблокирована, - ложь: в действительности обеспечивается свободное движение по дороге гуманитарных грузов по линии Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных грузов.