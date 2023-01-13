В дома пятигорчан вернулась вода

13 янв. 20:14

Авария, оставившая без воды часть Пятигорска, устранена, идет заполнение системы, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Повреждение на пятигорском водоводе устранено. На месте аварии завершены сварочные работы. Уже идет заполнение системы. На рабочее давление водовод должен выйти завтра около 6 утра", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что ремонтные работы велись на водоводе диаметром 1000 мм с 13:30 - под отключение попали поселок Энергетик, станица Константиновская, поселки Нижнеподкумский, Средний Подкумок, микрорайоны Ромашка, Центр, Скачки, Золотушка, Новопятигорск.