В КЧР создано региональное отделение Союза писателей России

13 янв. 19:42

Собрание писателей Карачаево-Черкесии (КЧР) сегодня приняло решение о создании республиканского отделения Союза писателей России, - рассказали в министерстве.

"Такое решение приняло учредительное собрание писателей КЧР, прошедшее в Государственной национальной библиотеке КЧР им. Х. Б. Байрамуковой в Черкесске. Председателем отделения единогласно избран Народный писатель КЧР, замминистра по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хызырович Хубиев", - сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Организация будет помогать профессиональному росту писателей, защищать их законные права и интересы, а также заниматься сохранением единого культурного, литературного и информационного поля, а также сохранением и развитием языков и литературы.