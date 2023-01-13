Ингушетия в наступившем году решит проблему детских садов

13 янв. 19:29

До конца наступившего 2023 года в Ингушетии введут в строй два десятка дошкольных учреждений, что поможет решить застарелую проблему очередей в детсады, - сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Строительство 20 новых детских садов позволит создать более 5 тыс мест, после чего будет достигнут 98% охват детей дошкольным образованием. Есть много семей с низким бюджетом, где только один из родителей имеет возможность устроиться на работу по причине того, что не с кем оставить детей", - рассказал Калиматов, передает "Интерфакс".

В детских садах малышей научат коммуникативным и бытовым навыкам, подготовят к школе, и это - важная часть воспитательной работы.

Новые детские сады откроются в Назрани, Малгобеке, Карабулаке, Пседахе, Троицком и Инаркове. Это типовые здания проектной мощностью в 220 мест, в каждом будет двенадцать групповых ячеек, в том числе четыре ясельных, восемь дошкольных, а также кружковые, музыкальный и физкультурный залы.

Объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.