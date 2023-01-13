Фракция партии Пашиняна решила не лишать мандатов оппозиционеров-прогульщиков

13 янв. 19:22

Фракция парламента Армении "Гражданский договор" не будет обращаться в Конституционный суд по поводу лишения мандатов 22 депутатов от оппозиции, рассказал глава фракции Айк Конджорян.

Тема поднималась сегодня на заседании Совета парламента. Оппозиционные депутаты, у которых предполагалось забрать мандаты, не явились на него, и, по регламенту, рассмотрение вопроса отложили на неделю. На втором заседании решение могло быть принято и без них, однако "Гражданский договор" решил не обращаться в Конституционный суд.

Конджорян пояснил, что парламентское большинство не инициировало лишение мандатов - вопрос попадает в повестку автоматически, если депутаты пропускают более половины голосований в ходе прошлой сессии.

Глава фракции напомнил, что вопрос о лишении оппозиции мандатов вставал несколько месяцев назад, тогда ГД тоже решил не обращаться в КС, и в итоге оппозиция частично вернулась в парламент и участвовала в заседаниях.

"Мы решили не обращаться (в КС - ред.), чтобы депутаты, за которых отдали голоса наши сограждане, были представлены в парламенте. Но бойкот - это одно, а политическая безответственность – совсем другое", - цитирует Конджоряна Sputnik Армения.