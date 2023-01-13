Главы МИД Азербайджана и Израиля наметили планы сотрудничества

13 янв. 19:15

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел сегодня телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном, - сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов поздравил израильского коллегу с назначением на должность и пожелал ему успехов в деятельности. В ходе беседы стороны отметили мероприятия и взаимные визиты, проведенные в прошлом году в связи с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. Было отмечено, что двусторонние отношения стран имеют многовековую историю, а также подчеркнут вклад еврейской общины Азербайджана в развитие этих связей, - передаетТренд.

Министры обсудили дальнейшие перспективы нынешнего многостороннего сотрудничества, отметив деятельность совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Израиля, развитие отношений в сферах экономики, образования, торговли, туризма, высоких технологий и других сферах, выражена уверенность в том, что открытие торговых и туристических представительств Азербайджана в Израиле, а также учреждение посольства внесут значительный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Также Джейхун Байрамов проинформировал Эли Коэна о ситуации в регионе и о восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период, высоко оценив поддержку израильских компаний в этом процессе.