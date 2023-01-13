Авиакомпании "Победа" придется поумерить "багажные аппетиты"

13 янв. 18:43

Российская авиакомпания "Победа" на смогла защитить в судах свое право устанавливать свои нормы провоза ручной клади, - следует из картотеки арбитражных дел.

"Установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади", - сказано в решении Верховного суда РФ, передает РИА Новости.

Применяемая авиакомпанией формулировка накладывает не предусмотренные воздушным законодательством ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель, что в свою очередь ухудшает уровень обслуживания пассажиров и нарушает их права, - пояснили в суде.

История с багажом началась летом 2021 года, когда Ространснадзор устроил в компании внеплановую проверку соблюдения законодательства о гражданской авиации. Ведомство выявило, что авиакомпания уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади, и обязало ее устранить нарушения.