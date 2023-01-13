Аварии в Дагестане ликвидируют энергетики из соседних регионов

13 янв. 18:31

Энергетики в Дагестане устраняют аварии на линиях электропередачи совместно с МЧС и властями, сообщили в пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ".

"В регион для повышения оперативности проведения работ сегодня прибыли пять бригад энергетиков из Северной Осетии и Ингушетии со спецтехникой. Всего в работах задействованы более 50 бригад (около 200 человек и 60 единиц спецтехники)", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Продолжающийся в регионе шквалистый ветер скоростью до 28 м/с провоцирует новые обрывы проводов на линиях электропередачи, причем зачастую на тех же, что были восстановлены накануне.

"Перебои в электроснабжении фиксируются в Махачкале и ее пригородах, а также ряде домовладений в Кизляре и Кизлярском районе, городе Южно-Сухумске, Дербентском, Буйнакском, Тарумовском, Новолакском, Кумторкалинском районах. Число жителей, испытывающих неудобства из-за отключений, постоянно меняется", - сообщил представитель энергетиков.

Напомним, к утру 12 января электроснабжение практически было полностью восстановлено, но к обеду ситуация вновь изменилась, и количество обесточенных абонентов выросло снова.