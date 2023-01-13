Узбекистан остановил автобусные перевозки с Россией из-за морозов

13 янв. 18:24

Власти Узбекистана приняли решение временно приостановить регулярные международные автобусные перевозки в Россию и Казахстан, такое сообщение опубликовано на сайте Минтранса страны.

В нем говорится, что из-за сильных морозов в РФ и Казахстане на дорогах появляются промерзания и гололед, а из-за поломок транспорта пассажиры попадают в сложные ситуации.

Так, накануне на 819-м километре автодороги "Самара-Шымкент" в Казахстане встал автобус, ехавший из Краснодара в Сарыагач, в котором был 31 гражданин Узбекистана.

Причиной ЧП оказалось замерзание дизельного топлива. Спасатели Хромтауского района Актюбинской области разместили пассажиров в кемпинге в городе Хромтау, в результате никто не пострадал.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, с 13 января текущего года временно приостановлены регулярные международные автобусные перевозки из Республики Узбекистан", - подчеркнули в Минтрансе.