СМИ: В ЕС назвали дату выхода десятого пакета антироссийских санкций

13 янв. 18:17

Десятый пакет санкций ЕС в отношении РФ должен быть готов к концу февраля, он может включать дальнейшие ограничения на российские СМИ и отключения большего количества банков от системы SWIFT, - передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов из Польши и Литвы.

"Дипломаты заявили, что десятый пакет санкций... должен быть готов к... 24 февраля", - говорится в сообщении агентства, передает РИА Новости.

Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд российских СМИ, отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами. Также дополнительным санкциям ЕС намерен подвергнуть и Беларусь.

В то же время становится "все сложнее и сложнее получить необходимое единогласие в ЕС" при обсуждении новых санкций, - заметил один из дипломатов.