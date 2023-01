Джордж Баланчин - грузин, создавший американский балет

Джорджем Баланчиным выдающийся хореограф стал в 1920-х годах, а 9 января 1904 года в Петербурге в семье грузинского композитора Мелитона Баланчивадзе родился сын Георгий. В 1914 году мальчик поступил в Императорское театральное училище "по балетному разряду" (ныне - Академия русского балета имени Вагановой). Учеником он был старательным и, окончив школу, в 1921 году был принят в труппу Петроградского Государственного театра оперы и балета (ныне - Мариинский).

Одновременно Георгий поступил в Петроградскую консерваторию и до 1923 года изучал там игру на фортепиано, теорию музыки, контрапункт, гармонию и композицию. В начале 1920-х годов он стал одним из организаторов экспериментальной группы "Молодой балет", пробовал свои силы как хореограф, исполнял собственные номера вместе с другими начинающими танцовщиками.

Во время гастролей в Германии в 1924 году Баланчивадзе и еще несколько советских танцовщиков решают остаться в Европе. Вскоре он оказывается в Париже и получает от Сергея Дягилева приглашение стать хореографом в его труппе "Русский балет". Именно знаменитый антрепренер поменял имя балетмейстера на европейский манер. "Георгий, да еще Баланчивадзе? Нет, это очень сложно! Будешь Джорджем. Джорджем Баланчиным", - заявил Дягилев.

В "Русском балете Сергея Дягилева" (таково было полное название труппы) за пять лет Баланчин поставил десять балетов. Тогда же началось его многолетнее сотрудничество с композитором Игорем Стравинским - вместе они создали более 30 балетов.

Во время одного из спектаклей Баланчин травмировал колено. Это ограничило его возможности как танцовщика, но дало больше времени для занятий хореографией. Кроме того, он обнаружил в себе интерес к преподаванию. После смерти Дягилева в августе 1929 года труппа начала распадаться, покинул ее и Баланчин. Он работал в Лондоне и Копенгагене, в 1932 году был главным балетмейстером антрепризы "Русский балет Монте-Карло". В 1933 году в Париже хореограф основал собственную труппу. Она просуществовала лишь шесть месяцев, но за это время показала несколько успешных постановок. На одном из представлений побывал известный американский мультимиллионер, меценат и большой поклонник балета Линкольн Кирстайн. У него была мечта - создать американскую балетную школу, а на ее базе - американскую балетную компанию. В молодом хореографе Кирстайн увидел человека, способного претворить его идею в жизнь. "Он обладает личным шармом, он брюнет, гибкий отменный танцор и самый гениальный мастер балетной техники из тех, кого я знаю", - говорил он о Баланчине. Балетмейстер согласился на предложение мецената и в октябре 1933 года переехал в США.

Так начался самый длительный (50-летний) и блестящий период его творчества. Первым проектом Баланчина в США стала Школа американского балета - 2 января 1934 года она приняла первых учеников, а первым балетом, который Баланчин поставил с ними, была "Серенада" на музыку Чайковского. Потом появилась небольшая профессиональная труппа "Американский балет". С 1935 по 1938 год она выступала в "Метрополитен-опера", а затем гастролировала как самостоятельный коллектив. Однако из-за проблем с финансированием и администрацией в 1941 году "Американский балет" распался. На протяжении нескольких последующих лет Баланчин ("Мистер Би", как его называют в США) и Кирстайн создавали новые труппы, которые, впрочем, быстро прекращали свое существование. Наконец, в 1946 году они организовали труппу Ballet Society ("Балетное сообщество"). Два года она выступала на сцене City Center Of Music And Drama (Центр музыки и драмы) в Нью-Йорке, а затем вошла в его состав уже как New York City Ballet ("Городской балет Нью-Йорка"). В 1962 году состоялись первые гастроли NYCB в СССР. Тогда наряду с Москвой и Ленинградом Баланчин посетил Тбилиси и впервые за почти 40 лет встретился со своим младшим братом Андреем, который стал композитором. Тогда же он побывал в Кутаиси, на могиле отца. После смерти Баланчина в 1983 году труппу возглавил Питер Мартинс, и она до сих пор является одной из самых популярных в мире.

Свои творческие принципы Баланчин, создавший балет нового типа, формулировал так: "Балет - настолько богатое искусство, что он не должен быть иллюстратором даже самых интересных, даже самых содержательных литературных первоисточников". Главное - музыка и само движение танцовщика, а "обойтись без декораций и пышных костюмов" вполне возможно, утверждал он.

Специалисты подсчитали, что за свою жизнь Баланчин создал 465 балетов и хореографических номеров. Конечно, не все они известны так, как "Аполлон Мусагет", "Блудный сын", "Хрустальный дворец", "Жар-птица" и "Щелкунчик", исполнение которого в США стало рождественской традицией. В России один из самых любимых балетов Баланчина - "Драгоценности". На его создание хореографа вдохновили витрины ювелирной фирмы Van Cleef and Arpels на Пятой авеню и музыка Стравинского, Форе и Чайковского. Впервые балет был исполнен труппой New York City Ballet 13 апреля 1967 года. Премьера в Мариинском театре состоялась 30 октября 1999 года, в Большом театре - 5 мая 2012 года. С тех пор "Драгоценности" сохраняются в афише обоих театров.

Некоторые из работ Баланчина были показаны только один раз, а видеозаписи других найти практически невозможно. Кстати, у него были постановки не только для балетной сцены, но и для Бродвея, Голливуда и даже цирка. Однажды известная цирковая группа The Ringling Brothers & Barnum & Bailey Circus предложила хореографу необычный заказ - придумать танцы для 50 слонов и 50 балерин. Так родилась Circus Polka ("Цирковая полька"). Этот номер и сейчас иногда появляется в программах театров, но исполняется, конечно, без слонов, а просто с видеопроекциями.