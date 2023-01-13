Совет парламента Армении не смог обсудить лишение мандата 22 оппозиционных депутатов

13 янв. 17:57

Совет Национального собрания Армении на время отложил вопрос о лишении мандата 22 депутатов от оппозиции, говорится на официальном сайте парламента.

Вопрос должен был рассматриваться на заседании Совета, в состав которого входят спикер НС, его заместители, руководители и секретари фракций, а также председатели и зампреды комиссий.

Однако обсуждение не состоялось, поскольку оппозиционные депутаты не пришли на заседание.

Как следует из "Регламента Национального собрания", при отсутствии депутата обсуждение откладывается на неделю. Оно проводится на заседании Совета, созванном в день, идущий за днем истечения недельного, причем уже независимо от присутствия означенного депутата.