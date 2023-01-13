РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Совет парламента Армении не смог обсудить лишение мандата 22 оппозиционных депутатов

Совет парламента Армении не смог обсудить лишение мандата 22 оппозиционных депутатов

Совет Национального собрания Армении на время отложил вопрос о лишении мандата 22 депутатов от оппозиции, говорится на официальном сайте парламента.

Вопрос должен был рассматриваться на заседании Совета, в состав которого входят спикер НС, его заместители, руководители и секретари фракций, а также председатели и зампреды комиссий.

Однако обсуждение не состоялось, поскольку оппозиционные депутаты не пришли на заседание.

Как следует из "Регламента Национального собрания", при отсутствии депутата обсуждение откладывается на неделю. Оно проводится на заседании Совета, созванном в день, идущий за днем истечения недельного, причем уже независимо от присутствия означенного депутата.

715 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version