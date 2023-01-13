Чавушоглу: Турция и Россия уточняют газовый спрос от Европы

13 янв. 17:34

Турция и Россия активизировали работу по проекту газового хаба, предложенного Россией, сейчас уточняются вопросы по спросу от европейских стран, - сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Что касается проекта газового хаба, предложенного Россией, министерства двух стран работают над этим. На самом деле это предложение обращено на Европу, в этой связи необходим спрос от европейских стран. Сейчас ведется работа над тем, чтобы выявить наличие или отсутствие такого спроса. Предстоящий газовый форум в Стамбуле будет иметь значение в этой связи", - сказал Чавушоглу, передает РИА Новости.

Напомним, ранее президенты России и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". Участвовать в проекте смогут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют Алжир, Катар и Азербайджан.