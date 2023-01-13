Пашинян углубляет кризис в отношениях с Россией

13 янв. 17:28

С приходом Никола Пашиняна к власти налицо кризис в отношениях России и Армении. Раньше он касался исключительно вопроса о режимах. В России власть централизованная, суверенная. В Ереване революционно-демократическая. Российский политикум воспринял власть Пашиняна как угрозу и победу либерального мира в зоне своих геополитических и исторических интересов. Вплоть до Второй карабахской войны кризис удавалось как-то сдерживать. Но когда Россия начала занимать нейтральную позицию, не защищала Армению в ее войне за территории Азербайджана, в Ереване начали считать Россию не то, что ненадежной, а даже угрозой.