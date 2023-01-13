Авария на водоводе оставила без водоснабжения большую часть Пятигорска

13 янв. 17:15

Коммунальная авария на водоводе оставила без воды ряд районов Пятигорска, - сообщает пресс-служба городской администрации.

"Обследование показало, что порыв основного городского водовода произошел на сварном шве трубопровода. В настоящее время осуществляются разрытие грунта и сброс воды из водовода для последующего выполнения сварочных работ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров написал в своем Telegram-канале о "непростой ситуации в Пятигорске", но аварийный участок выявлен, работы планируется закончить к утру субботы.

"К сожалению, на это время будет ограничена подачи воды в ряд районов города. На работу котельных это не повлияет, у них есть достаточные запасы", - подчеркнул Владимиров.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале сообщил, что в городе введен режим повышенной готовности.