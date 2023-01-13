Новое похолодание нагрянет в Москву через неделю

13 янв. 16:31

Потепление в Москве и области продлится до конца следующей недели, затем в регионе снова станет холодно, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, пишет ТАСС.

Потепление связано с приходом из Атлантики относительно теплого и влажного воздуха. "Температура в понедельник пока еще останется отрицательной, днем - минус 2 градуса. А вот уже в ночь на вторник повысится до минус 1. Во вторник мы ожидаем повышение температуры до нуля. А в среду и четверг - до положительных значений плюс 2, плюс 3 градуса", - рассказал Синенков.

Во второй половине недели не исключены осадки - мокрый снег, дождь.

"Такое повышение температуры продлится как минимум до следующих выходных дней, а затем температура снова начнет понижаться", - предупредил синоптик.

В предстоящие выходные в Москве днем минус 1-3, ночью минус 3-5 градусов.