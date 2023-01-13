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Чеченцы стали третьим по численности народом России

Чеченцы стали третьим по численности народом России

Численность чеченцев, по данным Росстата за 2021 год, который опубликовал недостающий том переписи населения России, достигла почти 1,675 млн человек.

Как сообщает "АиФ-Ставрополь", за 11 лет чеченцы прибавили в численности 243 тыс 494 человек и поднялись с шестого на третье место среди народов страны.

Также стало известно, какие крупнейшие народы ушли в убыль. Число русских уменьшилось на 5 млн 437 тыс 717 человек, украинцев - на 1 млн 43 тыс 981 человек. Татары потеряли около 600 тыс, чуваши - почти 369 тыс, башкиры - около 13 тыс.

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