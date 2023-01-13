Чеченцы стали третьим по численности народом России

13 янв. 16:16

Численность чеченцев, по данным Росстата за 2021 год, который опубликовал недостающий том переписи населения России, достигла почти 1,675 млн человек.

Как сообщает "АиФ-Ставрополь", за 11 лет чеченцы прибавили в численности 243 тыс 494 человек и поднялись с шестого на третье место среди народов страны.

Также стало известно, какие крупнейшие народы ушли в убыль. Число русских уменьшилось на 5 млн 437 тыс 717 человек, украинцев - на 1 млн 43 тыс 981 человек. Татары потеряли около 600 тыс, чуваши - почти 369 тыс, башкиры - около 13 тыс.