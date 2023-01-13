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Морозы на три дня отменили скоростной Afrosiyob в Бухару

Морозы на три дня отменили скоростной Afrosiyob в Бухару

Рейсы скоростного поезда "Афросиаб" в Бухару отменены из-за холодов с 13 по 15 января.

"Из-за аномальных холодов, наблюдающихся по всей стране, для обеспечения безопасности движения пассажирских поездов и предотвращения возникновения неудобств при доставке пассажиров к месту назначения, три рейса скоростных электропоездов "Афросиаб", курсирующих между Ташкентом и Бухарой, отменены 13, 14, 15 января", – говорится в сообщении компании.

Вернуть купленные билеты можно в кассах, стоимость будет полностью возмещена. Граждан просят использовать альтернативные пассажирские поезда до Бухары.

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