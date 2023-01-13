Глава Минспорта России отправится в Саудовскую Аравию

13 янв. 15:34

Министр спорта России Олег Матыцин посетит с рабочим визитом Эр-Рияд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта.

В ходе поездки министр примет участие в заседании президиума восьмой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. На встречах будут обсуждаться механизмы совершенствования системы мониторинга Конвенции ЮНЕСКО и подведены итоги заявочной кампании на выделение средств на реализацию национальных антидопинговых проектов в 2023 году.

Помимо этого, Матыцин проведет встречу с саудовским коллегой, президентом Олимпийского комитета Саудовской Аравии Абдельазизом Турки Аль-Фейсал Аль Саудом. Главными темами переговоров станут текущие российско-саудовские спортивные связи и вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере.