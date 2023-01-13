В Северной Осетии на Крещение оборудуют самые высокогорные купели России

13 янв. 16:02

На Крещение в Северной Осетии купели для купания оборудуют в самом высокогорном в России Свято-Успенском мужском монастыре, пишет ТАСС.

"Традиционно крещенские купания пройдут в Свято-Успенском мужском монастыре в Фиагдонском ущелье. Там к купелям состоится крестный ход после божественной литургии", - рассказал представитель Владикавказской и Аланской епархии.

Купели устоят в водах горной реки Фиагдон, протекающей возле монастыря.

Крещенские купания также состоятся в Аланском Богоявленском женском монастыре, который находится у въезда в Алагирское ущелье.

Ежегодно на Крещение в Северную Осетию съезжаются верующие из разных регионов России.