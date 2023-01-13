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На Ставрополье не почувствовали санкционное давление

На Ставрополье не почувствовали санкционное давление

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что власти региона не сбрасывают со счетов существование санкций, однако их влияние обнулено.

"Влияние антироссийский санкций... на сегодняшний день, я могу сказать, что оно обнулено в Ставропольском крае. Посадочный материал есть, программы развития семеноводства есть, программы развития племенного животноводства есть, именно в части семян, племенного стада, мы полностью здесь себя защитили", - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что власти успешно борются с перебоями в поставках лекарств, покупается высокотехнологичное оборудование.

"Мы всегда очень консервативно подходим к бюджетному процессу, налоговому процессу, очень приняли консервативный бюджет. Они существуют, мы не имеем права сбросить их со счетов. На 2023 год смотрим очень уверенно", - подчеркнул глава края.

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