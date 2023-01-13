На Ставрополье не почувствовали санкционное давление

13 янв. 15:57

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что власти региона не сбрасывают со счетов существование санкций, однако их влияние обнулено.

"Влияние антироссийский санкций... на сегодняшний день, я могу сказать, что оно обнулено в Ставропольском крае. Посадочный материал есть, программы развития семеноводства есть, программы развития племенного животноводства есть, именно в части семян, племенного стада, мы полностью здесь себя защитили", - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что власти успешно борются с перебоями в поставках лекарств, покупается высокотехнологичное оборудование.

"Мы всегда очень консервативно подходим к бюджетному процессу, налоговому процессу, очень приняли консервативный бюджет. Они существуют, мы не имеем права сбросить их со счетов. На 2023 год смотрим очень уверенно", - подчеркнул глава края.