В Краснодаре появился Дом кубанской журналистики

13 янв. 15:50

Музей истории кубанской журналистики и коворкинг открылись в историческом здании Краснодара.

"Сегодня в День российской печати открыли в Краснодаре Дом кубанской журналистики. Это здание с вековой историей в центре города. Здесь интересный музей истории кубанской журналистики, который расположен на первом этаже здания. Также есть коворкинг и большой конференц-зал, где можно будет проводить различные мероприятия", - написал в Telegram-канале в пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Дом кубанской журналистики разместился в двухэтажном здании на углу улиц Красноармейской и Гоголя.