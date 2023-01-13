Игрок сборной России может продолжить карьеру в Турции

13 янв. 15:38

Футболист московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов может перейти в турецкий "Бешикташ", сообщает "Спорт-Экспресс".

Баринов выступает за основной состав "железнодорожников" с 2015 года. В составе москвичей он стал чемпионом России, а также выиграл три Кубка и Суперкубок страны. С 2019 года он стал привлекаться к играм российской сборной.

"Бешикташ" очень хочет приобрести этого игрока. Тренер клуба одобрил трансфер. Дмитрий нужен команде. Для начала клуб хочет взять его в аренду, а если это не получится, то купить", - цитирует издание турецкого журналиста Серкана Дикме.