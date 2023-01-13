Казахстан увеличил товарооборот со странами ЕАЭС

13 янв. 15:01

В январе-ноябре 2022 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил $25 585,9 млн, что в номинальном выражении больше на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Нацбюро статистики.

В январе-ноябре 2022 года экспорт товаров составил $8 632,8 млн (больше на 22,3%), импорт – $16 953,1 млн (на 0,7% больше).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС 92,3% занимает Россия, далее идут Кыргызстан – 4%, Беларусь – 3,6% и Армения – 0,1%.

Казахстан активно экспортирует химические элементы (+2,1 раза по сравнению с 2021 года). При этом снизился экспорт руд и железных концентратов, включая обожженный пирит (меньше на 77,2%).

В импорте отмечается рост по пшенице и меслину (1,7 раза). При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 76,2%).