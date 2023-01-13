Узбекистан из-за мороза остановил поставки газа оптовым потребителям

13 янв. 14:57

"Узтрансгаз" принял решение о полном прекращении поставок газа оптовым потребителям из-за аномальных холодов в республике.

"С 10 января 2023 года потребление природного газа резко увеличился в результате резкого понижения температуры воздуха во всех регионах Узбекистана. Для бесперебойного снабжения природным газом населения, социально значимых объектов и котельных, временно приостанавливается подача природного газа независимо от форм собственности любым оптовым потребителям природного газа в республике", – сообщили в компании.

Газ временно не подается, например АГНКС и производителям стройматериалов.

"Газоснабжение этих предприятий будет восстановлено при повышении температуры воздуха и создании благоприятных условий, о чем будет сообщено отдельно", – отметили в "Узтрансгазе".