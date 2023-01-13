Энергетики из Ингушетии и Северной Осетии помогут Дагестану справиться с последствиями непогоды

13 янв. 14:48

"Россети Северный Кавказ" в связи с продолжающимися отключениями потребителей из-за неблагоприятных погодных условий направили в Дагестан дополнительные бригады энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании.

"В регион для повышения оперативности проведения работ в пятницу прибыли пять бригад энергетиков из Северной Осетии и Ингушетии со спецтехникой. Всего в работах задействованы более 50 бригад - около 200 человек и 60 единиц спецтехники", - сказано в сообщении.

В настоящее время в Дагестане из-за шквалистого ветра, скорость которого местами достигает 28 метров в секунду, случаются новые обрывы провода на линиях электропередачи.

Отмечается, что перебои в электроснабжении фиксируются в Махачкале и ее пригородах, в Кизляре и Кизлярском районе, городе Южно-Сухумске, Дербентском, Буйнакском, Тарумовском, Новолакском, Кумторкалинском районах, передает ТАСС.