Пашинян углубляет кризис в отношениях с Россией

С приходом Никола Пашиняна к власти в Армении в 2018 году начал нарастать кризис в отношениях Москвы и Еревана. Вплоть до 44-дневной войны кризис проявлялся по большей части в вопросе о формах правления: в России власть централизованная, суверенная, а в Армении революционно-демократическая. Российский политикум воспринимал режим Пашиняна как угрозу и победу западно-либерального мира в зоне своих геополитических и исторических интересов. Когда же Россия заняла нейтральную позицию в последнем акте Карабахской войны и не помогла Армению удержать под оккупацией территории Азербайджана, уже в Ереване стали считать Москву угрозой.

Прямыми словами эта мысль была высказана Николом Пашиняном только на этой неделе, что стало индикатором силы российско-армянского кризиса. "Военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но, наоборот, создает угрозы для безопасности страны", — сказал он в ходе пресс-конференции. Российские СМИ восприняли слова Пашиняна как открыто антироссийскую выходку, МИД РФ в лице Марии Захаровой назвал обвинения армянского премьера абсурдом.

Абсурд - да, но у него есть своя логика, которая также была озвучена Николом Пашиняном. Армении все сильнее не нравится, что Россия не встает на ее сторону и не оказывает давления на Азербайджан.

У России не было причин нарушать свой нейтралитет во время Второй Карабахской войны. Мандат ОДКБ не распространяется на территорию Азербайджана, на которой проходили боевые действия. Когда в прошлом году прошли масштабные бои на границе Армении и Азербайджана, ВС РФ тоже не участвовали в боестолкновении, так как делимитации границ еще не было, и понять, где чья территория невозможно. Оба раза Ереван (абсурдно) ожидал помощи от Москвы и не получил ее.

В третий раз власти Армении возмутились отсутствием помощи России, к чему и приурочены последние заявления Пашиняна, когда азербайджанские экоактивисты начали бесперебойную акцию протеста на Лачинской дороге, а российские миротворцы закрыли ее для нелегальных грузоперевозок (оружие в из Армении в Ханкенди и цветные металлы из Карабаха в Армению). Армения требует разблокировки Лачинского коридора для своих НВФ, ввоза вооружений и мин в Карабах и вывоза золота, меди и молибдена, то есть для преступных действий.

Россия вновь не собирается поступать так, как хочется властям Армении. Во-первых, отношения с Азербайджаном очень важны для России. Во-вторых, Ереван сам оттягивает армяно-азербайджанское урегулирование тем, что не занимается строительством дороги Зангезурского коридора и попросту отрицает свою обязанность предоставить этот маршрут для беспрепятственного движения азербайджанского транспорта. В-третьих, Армения слишком опирается на Францию, Последнее чрезвычайно раздражает власти России, учитывая в том числе и то, что Париж скоро отправит Украине свои танки AMX.

Россия хочет быть главным посредником в урегулировании армяно-азербайджанских отношений. Ереван, надеясь на Макрона, все чаще ставит Россию в неудобную ситуацию. В декабре МИД России хотел провести встречу коллег из Баку и Еревана, но армянский министр Арарат Мирзоян отказался приезжать в Москву. Одним словом, кризис в отношениях России и Армении проявлятся все отчетливее. Со стороны кажется безумием для Армении отказываться от единственного гаранта своей безопасности и называть Россию угрозой. Однако возможно, соросовские круги в Ереване рассчитывают на поражение Москвы и ждут, что после ухода России в Армению придут натовские, прежде всего французские военные контингенты.